СК РФ будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане

Власти Татарстана во вторник, 2 апреля, сообщили об атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) предприятий в Елабуге и Нижнекамске. В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» также рассказали об ударе БПЛА по общежитию. В результате него пострадали семь человек, атака не вызвала серьезных разрушений зданий, работа предприятий не была нарушена.