Что известно об атаке беспилотников на объекты в Татарстане

Только в прошлом месяце Киев совершил попытки атак на объекты в Нижегородской области (1 и 12 марта), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (2 и 12 марта), Рязанской (13 марта), Самарской (16 и 23 марта), Ярославской (17 и 31 марта), Московской (17 марта) и Саратовской (20 марта) областях. Также обстрелам подвергаются приграничные регионы России и регионы, расположенные ближе к линии боевого соприкосновения.