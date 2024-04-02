Что известно об атаке беспилотников на объекты в Татарстане

Это первый случай атаки территории республики беспилотными летательными аппаратами.
ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
Обстоятельства атаки
Еще один беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, расположенном примерно в 1 200 км от границы с Украиной. По данным властей, аппарат был обезврежен системой радиоэлектронной борьбы и не взорвался.
Пострадавшие и последствия
В результате атаки на общежитие пострадали в общей сложности семь человек, в том числе двое 17-летних подростков. Все они, как рассказали ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе, студенты образовательного центра «Алабуга политех».
По имеющимся данным, состояние всех пострадавших оценивается как легкой или средней степени тяжести. Сообщалось о госпитализации трех человек, они «проходят медицинское обследование».
В результате атаки в Нижнекамске никто не пострадал. Глава города и района Рамиль Муллин рассказал ТАСС, что «никаких разрушений нет».
В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова также отметили, что технологический процесс атакованных предприятий нарушен не был.
Аналогичные случаи
Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать с помощью беспилотников объекты на территории России, в том числе в регионах, которые находятся на большом расстоянии от границы.
Только в прошлом месяце Киев совершил попытки атак на объекты в Нижегородской области (1 и 12 марта), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (2 и 12 марта), Рязанской (13 марта), Самарской (16 и 23 марта), Ярославской (17 и 31 марта), Московской (17 марта) и Саратовской (20 марта) областях. Также обстрелам подвергаются приграничные регионы России и регионы, расположенные ближе к линии боевого соприкосновения.