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Что известно об атаке беспилотников на объекты в Татарстане

Беспилотники атаковали объекты в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане. По последним данным, пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Это первый случай атаки территории республики беспилотными летательными аппаратами.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Обстоятельства атаки

Два беспилотника атаковали здание общежития в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» в 05:45, рассказали в пресс-службе ОЭЗ. Как отмечается в сообщении, аппараты были «оснащены оборудованием стран НАТО».

Еще один беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, расположенном примерно в 1 200 км от границы с Украиной. По данным властей, аппарат был обезврежен системой радиоэлектронной борьбы и не взорвался.

Пострадавшие и последствия

В результате атаки на общежитие пострадали в общей сложности семь человек, в том числе двое 17-летних подростков. Все они, как рассказали ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе, студенты образовательного центра «Алабуга политех».

По имеющимся данным, состояние всех пострадавших оценивается как легкой или средней степени тяжести. Сообщалось о госпитализации трех человек, они «проходят медицинское обследование».

В результате атаки в Нижнекамске никто не пострадал. Глава города и района Рамиль Муллин рассказал ТАСС, что «никаких разрушений нет».

В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова также отметили, что технологический процесс атакованных предприятий нарушен не был.

Аналогичные случаи

Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать с помощью беспилотников объекты на территории России, в том числе в регионах, которые находятся на большом расстоянии от границы.

Только в прошлом месяце Киев совершил попытки атак на объекты в Нижегородской области (1 и 12 марта), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (2 и 12 марта), Рязанской (13 марта), Самарской (16 и 23 марта), Ярославской (17 и 31 марта), Московской (17 марта) и Саратовской (20 марта) областях. Также обстрелам подвергаются приграничные регионы России и регионы, расположенные ближе к линии боевого соприкосновения.