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Челябинцу вынесли приговор после смертельной поножовщины на Кировке

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор 21-летнему местному жителю, который устроил поножовщину возле одного из баров на улице Кирова. Молодого человека отправили на 15 лет в исправительную колонию строгого режима.

Источник: прокуратура Челябинской области

Такое суровое наказание ему назначили по уголовному делу об убийстве и покушении на убийство. Напомним, что происшествие случилось в конце октября на пешеходной улице Кирова, где между молодыми людьми произошёл конфликт. В результате три человека получили ранения, один из которых скончался в больнице.

В конце января суд вынес приговор трём сотрудникам ночного клуба после конфликта с гостями заведения в Магнитогорске, переросшего в драку. Один из работников получил реальный срок, остальные — условный. Они также выплатили компенсацию морального вреда обоим потерпевшим в общей сумме 190 тысяч рублей. А на прошлой неделе Центральный районный суд Челябинска вынес приговор 25-летнему скандальному блогеру и бывшему участнику шоу «Дом-2» Альфреду Джавадову.