Челябинцу вынесли приговор после смертельной поножовщины на Кировке

Такое суровое наказание ему назначили по уголовному делу об убийстве и покушении на убийство. Напомним, что происшествие случилось в конце октября на пешеходной улице Кирова, где между молодыми людьми произошёл конфликт. В результате три человека получили ранения, один из которых скончался в больнице.