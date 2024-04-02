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На Кубани мужчина украл автокресло, чтоб отдать своему ребенку

В Краснодаре сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже детского автокресла.

Источник: МК.RU Краснодар

По данным следствия, 34-летний ранее судимый житель краевой столицы похитил детское автокресло из подъезда одного из домов по улице Евгении Жигуленко.

Обнаружившая пропажу владелица удерживающего устройства обратилась в полицию, где ущерб, нанесенный ей, оценили в 4 900 рублей.

Чуть позже, уже находясь в отделе полиции, подозреваемый рассказал, что попал в подъезд во время работ по установке москитных сеток в одной из квартир многоэтажки и, заметив в подъезде оставленное без присмотра кресло, забрал для собственных нужд.

«Со слов правонарушителя, он является отцом малолетнего ребенка, а в скором времени семейство ожидает пополнение», — пояснили в Управлении МВД России по городу Краснодару.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в Краснодаре осудят мужчину, обвиняемого в неосторожном причинении 3-летнему ребёнку тяжкого вреда здоровью.