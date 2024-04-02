На Кубани мужчина украл автокресло, чтоб отдать своему ребенку

По данным следствия, 34-летний ранее судимый житель краевой столицы похитил детское автокресло из подъезда одного из домов по улице Евгении Жигуленко.
Обнаружившая пропажу владелица удерживающего устройства обратилась в полицию, где ущерб, нанесенный ей, оценили в 4 900 рублей.
Чуть позже, уже находясь в отделе полиции, подозреваемый рассказал, что попал в подъезд во время работ по установке москитных сеток в одной из квартир многоэтажки и, заметив в подъезде оставленное без присмотра кресло, забрал для собственных нужд.
«Со слов правонарушителя, он является отцом малолетнего ребенка, а в скором времени семейство ожидает пополнение», — пояснили в Управлении МВД России по городу Краснодару.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Краснодаре осудят мужчину, обвиняемого в неосторожном причинении 3-летнему ребёнку тяжкого вреда здоровью.