Прокуратура проверит причины возгорания на складе в Симферополе

Во вторник утром в Симферополе, на улице Широкая загорелся склад. Пламенем объято 650 квадратных метров, сообщили в пресс-службе республиканского штаба МЧС России. Была опасность, что пламя перекинется на соседние помещения. Возгорание было успешно локализовано в 7 утра, отметили в МЧС.