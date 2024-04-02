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Прокуратура проверит причины возгорания на складе в Симферополе

Пожар произошел в складском помещении в районе 5 утра.

В Симферополе загорелся склад. Крымская прокуратура занимается выяснением причин, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во вторник утром в Симферополе, на улице Широкая загорелся склад. Пламенем объято 650 квадратных метров, сообщили в пресс-службе республиканского штаба МЧС России. Была опасность, что пламя перекинется на соседние помещения. Возгорание было успешно локализовано в 7 утра, отметили в МЧС.

На данный момент нет информации о пострадавших, отметили в ведомстве. Для тушения пожара было задействовано 15 единиц техники и 40 специалистов.

пожары
Прокуратура