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В Самаре военкома Артюшкина отправили под арест

Самарские правоохранители подозревают районного военного комиссара в получении взяток от призывников.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре арестовали военного комиссара Вячеслава Артюшкина, который курировал Октябрьский, Ленинский, Куйбышевский и Самарский районы. Его отправили под стражу на время расследования уголовного дела о получении взяток. Информацию об этом подтвердили в Самарском гарнизонном военном суде.

По версии следствия, Вячеслав Артюшкин получал незаконные вознаграждения в период с весны 2015-го до весны 2023 года. Деньги ему передавали призывники. Это были суммы от 60 до 80 тысяч рублей. За взятки молодых людей освобождали от призыва в армию по состоянию здоровья и оформляли фиктивные военные билеты.

Суд арестовал Вячеслава Артюшкина в конце марта 2024 года. Он проведет в СИЗО два месяца — будет находиться там до 26 мая.