В Самаре военкома Артюшкина отправили под арест

По версии следствия, Вячеслав Артюшкин получал незаконные вознаграждения в период с весны 2015-го до весны 2023 года. Деньги ему передавали призывники. Это были суммы от 60 до 80 тысяч рублей. За взятки молодых людей освобождали от призыва в армию по состоянию здоровья и оформляли фиктивные военные билеты.