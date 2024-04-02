Алиментщик из Туруханска сжег свою арестованную машину

Еще в 2011 году мужчину из Туруханска через суд обязали отдавать половину своих доходов бывшей жене на содержание трех дочерей. К 2023 году накопились долги по алиментам. За это приставы арестовали машину молодого человека.
«Через пару дней должник снова поругался с бывшей супругой из-за алиментов. Однако в этот раз разгорелся не только телефонный конфликт, но и арестованное имущество. Чтобы автомобиль никому не достался, мужчина решил от него избавиться. Он взял канистру с соляркой, разбил стекло двери и вылил горючую жидкость на переднее пассажирское сидение. Машина воспламенилась от брошенной в салон спички», — рассказывают в пресс-службе Прокуратуры по Красноярскому краю.
После этого мужчина зашел в дом и записал на видео полыхающий автомобиль. За уничтожение арестованного имущества на жителя Туруханска завели уголовное дело. По статье его могут посадить в тюрьму на два года.