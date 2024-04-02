Жительницу Богородска арестовали за попытку поджечь военкомат

Суд арестовал жительницу Богородска Нижкегородской области за попытку поджечь военкомат. Об этом сообщается на сайте городского суда.
Сообщается, что в конце марта 2024 года женщина к военкомату, подожгла бутылки с зажигательной смесью и кинула их в фасад здания. Ее задержали на месте сотрудники полиции и Росгвардии.
В отношении жительницы Богородска возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение имущества. По решению суда до 24 мая она будет под арестом.
Ранее под уголовное дело попала жительница Дзержинска Нижегородской области, которая пыталась поджечь урну с бюллетенями на избирательном участке.