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Главбух и замдиректора школы проворовались и отделались ограничением свободы в Алматы

Алматы. 2 апреля. КазТАГ — Главный бухгалтер и заместитель директора школы проворовались и отделались ограничением свободы в Алматы, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

«Прокуратурой Алмалинского района в ходе проверки одной из школ установлен факт хищения бюджетных средств, путем необоснованного начисления заработной платы. За период с января 2019 года по август 2023 года, используя свое служебное положение, в целях хищения государственных средств, главный бухгалтер и заместитель директора по хозяйственной части необоснованно начисляли выплаты из государственного бюджета. В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере Т11 млн. Виновные осуждены к трем годам ограничения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях», — сообщает прокуратура Алматы во вторник.

В надзорном органе заявили, что ущерб возмещен в полном объеме.

Приговор вступил в законную силу.