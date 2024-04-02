Главбух и замдиректора школы проворовались и отделались ограничением свободы в Алматы

«Прокуратурой Алмалинского района в ходе проверки одной из школ установлен факт хищения бюджетных средств, путем необоснованного начисления заработной платы. За период с января 2019 года по август 2023 года, используя свое служебное положение, в целях хищения государственных средств, главный бухгалтер и заместитель директора по хозяйственной части необоснованно начисляли выплаты из государственного бюджета. В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере Т11 млн. Виновные осуждены к трем годам ограничения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях», — сообщает прокуратура Алматы во вторник.