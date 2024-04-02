«Воспитанники велошколы — в тяжелом состоянии»: В страшном ДТП на Кубани погиб тренер, который вез детей на соревнования из Липецкой области

Известно, что Максиму Раилко, который погиб в страшной аварии, 28 апреля должно было исполниться 34 года. С 2016 года он был тренером липецкой спортивной школы № 7. воспитал большое количество спортсменов-разрядников по велоспорту, призеров Первенства России и Всероссийских соревнований по велоспорту-маунтинбайку.