«Воспитанники велошколы — в тяжелом состоянии»: В страшном ДТП на Кубани погиб тренер, который вез детей на соревнования из Липецкой области

Страшная авария произошла вечером 1 апреля на трассе в Тихорецком районе Краснодарского края. Там, водитель на Skoda вылетел на встречку и влетел в Lada Priora. Водитель отечественной легковушки скончался на месте. Им оказался тренер спортивной школы Максим Раилко. Он вез детей из Липецкой области на соревнования.
«Трагические известия мы получили из Краснодарского края. В страшной аварии пострадали липецкие дети — воспитанники велошколы. Они ехали на сборы», — сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в телеграм-канале.
Сейчас за жизни детей борются врачи, воспитанники велошколы — в тяжелом состоянии.
«В результате ДТП погиб один человек, шесть — пострадали. Среди пострадавших четверо детей. Все госпитализированы в Тихорецкую больницу. Состояние двух взрослых пациентов средней тяжести, стабильное. Состояние детей остается тяжелым, два пациента переведены в детскую краевую больницу, запланирован перевод третьего пациента. На месте работают специалисты ДККБ», — прокомментировал глава минздрава Кубани Евгений Филиппов.
Из Липецкой области в Краснодарский край уже отправился автобус с родителями, чтобы мамы и папы смогли поддержать детей в тяжелый период.
Известно, что Максиму Раилко, который погиб в страшной аварии, 28 апреля должно было исполниться 34 года. С 2016 года он был тренером липецкой спортивной школы № 7. воспитал большое количество спортсменов-разрядников по велоспорту, призеров Первенства России и Всероссийских соревнований по велоспорту-маунтинбайку.