Маму школьницы, которой сын акима сломал нос, наказали

Вот как обстоятельства случившегося описали стороны в суде. Со слов матери, школьник стал бить ее дочь из-за того, что она «просто спросила про жилетку без злого умысла». А также ее дочь спросила у мальчика, что у него в рюкзаке, и вытащила «пепси». После чего он стал бить девочку.