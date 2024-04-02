Погиб на глазах у брата: что известно о ДТП с детьми в Тулуне 2 апреля 2024

Произошло ДТП с детьми в Тулуне 2 апреля 2024 около 12 часов дня на Центральной улице микрорайона Угольщиков. Там автомобилист сбил двух детей, одного из них — насмерть. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры, следственного комитета и МВД.