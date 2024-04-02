Погиб на глазах у брата: что известно о ДТП с детьми в Тулуне 2 апреля 2024

Произошло ДТП с детьми в Тулуне 2 апреля 2024 около 12 часов дня на Центральной улице микрорайона Угольщиков. Там автомобилист сбил двух детей, одного из них — насмерть. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры, следственного комитета и МВД.
ДТП с детьми в Тулуне 2 апреля 2024
— 39-летний водитель «Toyota Caldina» допустил наезд на двух детей, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. До приезда скорой помощи на месте ДТП скончался 7-летний мальчик, его 11-летний брат госпитализирован в Тулунскую городскую больницу. За его состоянием следят медики, — говорят в ведомствах.
11-летний мальчик находится в больнице под присмотром врачей ГУ МВД по Иркутской области.
Причины и условия произошедшего устанавливаются. Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
На данный момент водитель иномарки освидетельствован, состояние алкогольного опьянения не установлено. Прокуратура контролирует ход расследования ДТП с детьми в Тулуне 2 апреля 2024.