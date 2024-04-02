Около 10 поездов задерживаются из-за схода вагонов под Красноярском

В настоящий момент железнодорожники прикладывают все усилия, чтобы восстановить движение поездов по участку Красноярской железной дороги в районе перегона «Жайма — Мана». В пресс-службе также отметили высокий профессионализм машиниста, который сделал всё необходимое, чтобы не допустить трагедии в результате столкновения пассажирского поезда и грузовых вагонов, сошедших с путей.