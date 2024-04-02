Около 10 поездов задерживаются из-за схода вагонов под Красноярском

Около десяти грузовых поездов, в основном перевозящих уголь, задерживаются из-за схода вагонов под Красноярском на перегоне «Жайма — Мана». Об этом krsk.aif.ru сообщили в пресс-службе КрасЖД.
В настоящий момент железнодорожники прикладывают все усилия, чтобы восстановить движение поездов по участку Красноярской железной дороги в районе перегона «Жайма — Мана». В пресс-службе также отметили высокий профессионализм машиниста, который сделал всё необходимое, чтобы не допустить трагедии в результате столкновения пассажирского поезда и грузовых вагонов, сошедших с путей.
Напомним, в Красноярском крае ночью 2 апреля с рельсов сошли три вагона поезда с углем, направлявшегося от станции Черногорские копи до Улан-Удэ. Через некоторое время в вагоны врезался пассажирский поезд № 123 «Красноярск — Абакан». К счастью, никто не пострадал.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По версии СКР, инцидент мог произойти из-за срабатывания автотормозов у грузового поезда.