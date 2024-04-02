В Финляндии несовершеннолетний напал на школу Виертола в Вантаа, три школьника пострадали. Об этом говорится в заявлении на сайте финской полиции. Сообщается, что правоохранительные органы были направлены ​​к месту происшествия около 9:08, в 9:40 прибыли на место для расследования инцидента.