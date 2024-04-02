Подтопление трассы М-12 в Нижегородской области оказалось фейком

Напомним, 2 марта в нижегородских Телеграм-каналах появилась новость о том, что жительница областного центра познакомилась с мигрантом и стала с ним сожительствовать. Во время одной из ссор злоумышленник якобы до смерти избил женщину на почве ревности, а затем при помощи топора расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления. Однако информация об убийстве 45-летней женщины оказалась недостоверной.