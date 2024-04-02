Подтопление трассы М-12 в Нижегородской области оказалось фейком

Информация о подтоплении участка платной автотрассы М-12 в Нижегородской области оказалась недостоверной. Об этом сообщает NewsRoom24.ru со ссылкой на телеграм-канал «Мой Нижний Новгород».
1 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что участок трассы М-12 размыло водой. Сообщение о происшествии сопровождало видео. Однако после оказалось, что была размыта песчаная насыпь на эстакаде трассы М-11 в Тверской области.
— Мы приносим свои извинения перед нашими подписчиками, — отмечают представители телеграм-канала «Мой Нижний Новгород».
Отметим, 2 апреля информации о подтоплении уже не было в телеграм-канале.
Напомним, 2 марта в нижегородских Телеграм-каналах появилась новость о том, что жительница областного центра познакомилась с мигрантом и стала с ним сожительствовать. Во время одной из ссор злоумышленник якобы до смерти избил женщину на почве ревности, а затем при помощи топора расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления. Однако информация об убийстве 45-летней женщины оказалась недостоверной.