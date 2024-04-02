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МЧС по Башкирии опубликовало рекомендации, как вести себя при атаке БПЛА

В МЧС Башкирии подготовили инструкцию на случай атаки беспилотников.

Жителям Башкирии рассказали, как действовать при атаке беспилотников. Соответствующую памятку опубликовало МЧС республики.

Так, при атаке БПЛА необходимо спуститься в подвал или укрыться в помещении без окон. Для этого случая идеально подойдет ванная комната. Ни в коем случае нельзя подходить к окнам из-за риска получить осколочное ранение. Если человек находится в транспорте или автомобиле, необходимо срочно его покинуть и найти убежище.

— После атаки при обнаружении БПЛА или его частей — ни в коем случае ничего не трогайте и сразу же покиньте место, где нашли устройство, — посоветовали в МЧС.

МЧС