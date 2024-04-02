МЧС по Башкирии опубликовало рекомендации, как вести себя при атаке БПЛА

Так, при атаке БПЛА необходимо спуститься в подвал или укрыться в помещении без окон. Для этого случая идеально подойдет ванная комната. Ни в коем случае нельзя подходить к окнам из-за риска получить осколочное ранение. Если человек находится в транспорте или автомобиле, необходимо срочно его покинуть и найти убежище.