Двое жителей Ленинградской области столкнули гостью в мусоропровод

Как информирует ведомство, в понедельник днем в полицию поступило сообщение о том, что в доме 19 по улице Плоткина во Всеволожске в помещении для хранения контейнеров для мусора кричит женщина и просит о помощи. Правоохранители, приехав на место, установили, что ее столкнули в мусоропровод. Пострадавшая, которую госпитализировали в тяжелом состоянии, рассказала, что находилась в гостях в квартире, где это произошло.
«По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое: 35-летний мужчина и 40-летняя женщина. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.