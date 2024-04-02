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Двое жителей Ленинградской области столкнули гостью в мусоропровод

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Полиция задержала двух жителей Ленинградской области, которые столкнули в мусоропровод зашедшую в гости женщину, сообщила во вторник пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

Как информирует ведомство, в понедельник днем в полицию поступило сообщение о том, что в доме 19 по улице Плоткина во Всеволожске в помещении для хранения контейнеров для мусора кричит женщина и просит о помощи. Правоохранители, приехав на место, установили, что ее столкнули в мусоропровод. Пострадавшая, которую госпитализировали в тяжелом состоянии, рассказала, что находилась в гостях в квартире, где это произошло.

«По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое: 35-летний мужчина и 40-летняя женщина. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.