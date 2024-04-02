Двое жителей Ленинградской области столкнули гостью в мусоропровод

Как информирует ведомство, в понедельник днем в полицию поступило сообщение о том, что в доме 19 по улице Плоткина во Всеволожске в помещении для хранения контейнеров для мусора кричит женщина и просит о помощи. Правоохранители, приехав на место, установили, что ее столкнули в мусоропровод. Пострадавшая, которую госпитализировали в тяжелом состоянии, рассказала, что находилась в гостях в квартире, где это произошло.