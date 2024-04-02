Подробности нападения с ножом на спасателя в ЗКО сообщили в МЧС

— К сожалению, когда наши спасатели приходят и спасают, есть люди, которые в спину вонзают нож. В ЗКО два спасателя стояли на берегу реки и переправляли пострадавших от одного берега на другой на лодке. К ним подошли двое местных жителей и начали придираться. Они кое-как пришли с ними к консенсусу, — сказал Бауыржан Сыздыков, отвечая на вопрос в ходе брифинге в Правительстве.
По его словам, хулиганы, уходя, спросили у спасателей: «А вы сколько здесь будете?». На что те ответили, что работают 24/7.
— Вечером эти двое мужчин, уже пьяные, вернулись и начали лезть драться. В этот момент один из них вонзает нож. Наш сотрудник находится в больнице. Его состояние стабильное, врачи прогнозируют хороший исход. Нарушители задержаны, они признали вину, находятся в полиции, — сообщил Бауыржан Сыздыков.
По его словам, нападавшие ничем не мотивировали свой поступок.
Ранее сообщалось, что спасателя ударили ножом в ЗКО.