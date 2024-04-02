Картаполов: атаковавшие Татарстан дроны запущены с Украины

«Надо понять, что это за беспилотники, какой тип, что они из себя представляют. По тому видео, которое можно найти в интернете, — он похож даже больше на легкомоторный самолет. Осталось понять, в каком варианте он применялся: пилотируемом или беспилотном», — сказал депутат в беседе с «Газетой.Ru».
Господин Картаполов пояснил, что «легкомоторный самолет имеет ряд преимуществ над беспилотником», потому что «он может гораздо ниже лететь, практически по верхушкам деревьев, может огибать, лес проходить, и ниже верхушек деревьев — например, по оврагам, по ложбинам». «Его обнаружить очень сложно традиционными средствами противовоздушной обороны. И у него дальность выше, чем у обычного небольшого беспилотника», — добавил парламентарий.
Атака беспилотников произошла 2 апреля утром на предприятия Елабуги и Нижнекамска. «Серьезных разрушений нет, технологический процесс не нарушен», — сказал глава Татарстана Рустам Минниханов. По данным Минздрава, в результате пострадали шесть человек, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы — семь человек.