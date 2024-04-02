Картаполов: атаковавшие Татарстан дроны запущены с Украины

«Надо понять, что это за беспилотники, какой тип, что они из себя представляют. По тому видео, которое можно найти в интернете, — он похож даже больше на легкомоторный самолет. Осталось понять, в каком варианте он применялся: пилотируемом или беспилотном», — сказал депутат в беседе с «Газетой.Ru».