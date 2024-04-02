Всю семью приговорили к длительным срокам в Шымкенте

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, родители и сын принимали заказы на наркотики через интернет и оставляли их для покупателей в тайниках на территории города. Членов семьи и их двух подельников выявили сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции в результате комплекса оперативных мероприятий. При проверке места жительства были обнаружены свертки с наркотиками, предметы для расфасовки и упаковки наркотических средств.