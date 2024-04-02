Обыски в Кишиневе: изъято более двух миллионов леев

«Чтобы замаскировать свою деятельность, он арендовал автомобили для перевозки, а водителям платил неофициально, “в конверте”. В результате обысков у супругов были изъяты денежные средства в разных купюрах — как в леях, так и в евро, долларах, фунтах стерлингов. Обыски прошли и у пятерых водителей (он сотрудничают с властями), у которых конфисковали телефоны, предстоит провести расследование», — говорится в пресс-релизе.