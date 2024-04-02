Обыски в Кишиневе: изъято более двух миллионов леев

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и уголовному преследованию Генинспектората полиции Молдовы совместно с коллегами из Прокуратура по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) изъяли в ходе обысков в Кишиневе более 2 миллионов леев по делу, связанному с запрещенной в Молдове партией «Шор».
«Деньги были изъяты в ходе более чем 10 обысков в Кишиневе по делу о перевозке высокопоставленных лиц, товаров и денег в пользу партии. Следственные действия прошли в офисах и по месту жительства супругов в возрасте старше 50 лет, мужчина отвечал за координацию водителей, при это официально работал администратором ателье в столице», — отмечают правоохранительные органы.
В полиции утверждают, что для осуществления деятельности использовались арендованные автомобили.
«Чтобы замаскировать свою деятельность, он арендовал автомобили для перевозки, а водителям платил неофициально, “в конверте”. В результате обысков у супругов были изъяты денежные средства в разных купюрах — как в леях, так и в евро, долларах, фунтах стерлингов. Обыски прошли и у пятерых водителей (он сотрудничают с властями), у которых конфисковали телефоны, предстоит провести расследование», — говорится в пресс-релизе.
Мужчина был задержан на 72 часа, а его жена находится под следствием — оба в качестве подозреваемых. Прокурорам PCCOCS предстоит провести следствие и определить необходимость применения меры предварительного ареста.