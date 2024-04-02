В Екатеринбурге осуждена девушка, выбросившая младенца на мороз

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь с 14 на 15 декабря 2023 года в квартире дома по улице Краснофлотцев в уральской столице. 20-летняя девушка в домашних условиях родила живого мальчика. После этого она положила ребенка в пакет, который плотно замотала и вынесла на улицу, где в ту ночь стоял 19-градусный мороз. Там она выбросила его, а сама вернулась в квартиру.