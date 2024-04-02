Утром в Калининграде пассажирский поезд наехал на газовый баллон

2 апреля утром на перегоне Полесск-Гурьевск дизельный пассажирский поезд совершил наезд на бытовой газовый баллон, находившейся на путях.
В результате наезда произошел сход первой колесной пары по ходу движения. Всего в поезде было 207 человек, никто из них не пострадал. В настоящее время ведется проверка по факту случившегося, сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.
Пассажиров высадили с поезда. Чтобы вывезти пассажиров нашли автобус и договорились с автотранспортным предприятием, чтобы рейсовые автобусы № 103 забирали людей на переезде.
В том, почему газовый баллон оказался на рельсах, будут разбираться правоохранительные органы.