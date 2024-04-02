В Челябинске вынесли приговор экс-директору «Городской среды» за взятки от хозяев киосков

«Признан виновным в 44 эпизодах получения взяток и на восемь лет лишен права занимать административно-хозяйственные и организационно-распорядительные посты на госслужбе», — сообщили в пресс-службе суда.
Грезева задержали в июне 2022 года.
Вместе с экс-заместителем Сергеем Любимовым они стали фигурантами дела о получении взяток в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.
Осенью задержали бывшего советника мэра Челябинска, бизнесмена Петра Конарева по обвинению в коррупции и создании ОПГ. По версии следствия, взятки экс-чиновник получал от владельцев незаконных ларьков, которым вместе с другими руководителями МКУ «Городская среда» он оказывал покровительство.
В его уголовном деле более 50 эпизодов о взятках. Коммерсанты дали показания на бывшего заместителя главы города.