Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске вынесли приговор экс-директору «Городской среды» за взятки от хозяев киосков

ЧЕЛЯБИНСК, 2 апреля, ФедералПресс. Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему директору «Городской среды» Александру Грезеву. Экс-начальнику назначили семь с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

«Признан виновным в 44 эпизодах получения взяток и на восемь лет лишен права занимать административно-хозяйственные и организационно-распорядительные посты на госслужбе», — сообщили в пресс-службе суда.

Грезева задержали в июне 2022 года.

Вместе с экс-заместителем Сергеем Любимовым они стали фигурантами дела о получении взяток в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

Осенью задержали бывшего советника мэра Челябинска, бизнесмена Петра Конарева по обвинению в коррупции и создании ОПГ. По версии следствия, взятки экс-чиновник получал от владельцев незаконных ларьков, которым вместе с другими руководителями МКУ «Городская среда» он оказывал покровительство.

В его уголовном деле более 50 эпизодов о взятках. Коммерсанты дали показания на бывшего заместителя главы города.