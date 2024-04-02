В Абхазии рухнул военный вертолет Ми-24

Вертолет Ми-24 Минобороны Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе, сообщило агентство Апсныпресс.
По его данным, все три члена экипажа живы, причины происшествия выясняют.
На место крушения прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.
«Вертолет совершил жесткую аварийную посадку, а затем загорелся», — приводит его слова ТАСС. Квинция отметил, что пострадавших госпитализировали, угрозы для их жизни нет.
В Минобороны Абхазии это происшествие не комментировали.
Ми-24 — советский ударный вертолет, его неофициальное название — «Крокодил». По состоянию на 2021 год был вторым по распространенности в мире после американского AH-64 Apache. Модификации вертолета позволяют решать боевые, десантные, транспортные и санитарные задачи сухопутных войск.