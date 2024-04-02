В Абхазии рухнул военный вертолет Ми-24

Ми-24 — советский ударный вертолет, его неофициальное название — «Крокодил». По состоянию на 2021 год был вторым по распространенности в мире после американского AH-64 Apache. Модификации вертолета позволяют решать боевые, десантные, транспортные и санитарные задачи сухопутных войск.