В Челнах произошло массовое отключение света

Жители Челнов и Тукаевского района столкнулись с массовыми отключениями электроэнергии утром 2 апреля. Согласно сообщениям в социальных сетях и домовых чатах, инцидент произошел в 9:45, когда в некоторых комплексах нового города, поселке ЗЯБ, частном секторе и сельских поселениях свет моргнул и погас на несколько секунд.
Подача электроэнергии была быстро восстановлена в большинстве районов, однако в некоторых местах, включая 7, 11, 58 комплексы нового города, на улице Комарова в поселке ЗЯБ, в Малой Шильне, в поселке «Манхеттен», в промышленной зоне города, в НТЦ КАМАЗа, в поселке Чаллы Яр отключения продолжились. Жители также отметили неработающие светофоры в городе.
По предварительной информации, причиной отключений стала неисправность на одной из подстанций вне города. Работы по устранению проблемы уже ведутся.
Ранее мы писали, что в Челнах во время пожара в цеху пострадали два рабочих. Рабочие попытались самостоятельно ликвидировать огонь, в результате чего получили ожоги.