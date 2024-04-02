В Челнах произошло массовое отключение света

Подача электроэнергии была быстро восстановлена в большинстве районов, однако в некоторых местах, включая 7, 11, 58 комплексы нового города, на улице Комарова в поселке ЗЯБ, в Малой Шильне, в поселке «Манхеттен», в промышленной зоне города, в НТЦ КАМАЗа, в поселке Чаллы Яр отключения продолжились. Жители также отметили неработающие светофоры в городе.