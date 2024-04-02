Глава СКР Бастрыкин заинтересовался гибелью рабочего в уральской шахте

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту происшествия на шахте под Краснотурьинском в Свердловской области. Напомним, 1 апреля во время обвала горной породы на шахте «Северопесчанская» засыпало нескольких горняков, один из них погиб.