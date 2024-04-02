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В Самарской области ввели режим повышенной готовности

Под Самарой ввели режим повышенной готовности из-за паводка.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 87% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

В Пестравском районе Самарской области ввели режим повышенной готовности. Данные меры будут действовать с 1 апреля из-за резкого потепления и активного таяния снега.

Согласно данным районной администрации, соответствующее распоряжение подписала исполняющая обязанности главы Пестравского района Наталья Кузнецова. Режим повышенной готовности введен из-за возможности появления осложнений паводковой обстановки. Режим обеспечит безопасность людей и поможет минимизировать последствия ущерба от ледохода и паводка.

Данные меры коснутся органов власти, местных жителей и всех экстренных служб. Режим продлится до особого распоряжения.

МЧС