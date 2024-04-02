В Самарской области ввели режим повышенной готовности

В Пестравском районе Самарской области ввели режим повышенной готовности. Данные меры будут действовать с 1 апреля из-за резкого потепления и активного таяния снега.
Согласно данным районной администрации, соответствующее распоряжение подписала исполняющая обязанности главы Пестравского района Наталья Кузнецова. Режим повышенной готовности введен из-за возможности появления осложнений паводковой обстановки. Режим обеспечит безопасность людей и поможет минимизировать последствия ущерба от ледохода и паводка.
Данные меры коснутся органов власти, местных жителей и всех экстренных служб. Режим продлится до особого распоряжения.