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Обманула больше 50 человек: в Севастополе владелица финансовой пирамиды присвоила 33 млн рублей

Жительница Кубани заработала на финансовой пирамиде в Севастополе 33 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе 52-летнюю жительницу Краснодарского края обвиняют в мошенничестве на 33 млн рублей и в отмывании денег в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Жительница Кубани была председателем правления кредитно-потребительского кооператива. Она организовала в Крыму и Севастополе финансовую пирамиду. Женщина принимала деньги от жителей, обещая высокие проценты. В пресс-службе севастопольского управления МВД уточнили, что приезжая сулила людям доходность в размере 20%. Однако полученные средства злоумышленница не собиралась. Всего на полуострове работали семь филиалов кооператива. При этом сотрудники не знали о преступных намерениях обвиняемой.

— Таким образом, у 51 потерпевшего женщина похитила свыше 33 млн рублей, — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что часть этих доходов — более 11 млн рублей — жительница Кубани отмыла путем совершения сделок купли-продажи недвижимости. В итоге обвиняемую задержали.

— На три квартиры обвиняемой, оформленные на ее родственников в Краснодаре и Севастополе, судом наложен арест, — говорится в сообщении.

Общая стоимость этого имущества превышает 13 млн рублей. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Севастополя.