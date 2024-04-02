Обманула больше 50 человек: в Севастополе владелица финансовой пирамиды присвоила 33 млн рублей

Жительница Кубани была председателем правления кредитно-потребительского кооператива. Она организовала в Крыму и Севастополе финансовую пирамиду. Женщина принимала деньги от жителей, обещая высокие проценты. В пресс-службе севастопольского управления МВД уточнили, что приезжая сулила людям доходность в размере 20%. Однако полученные средства злоумышленница не собиралась. Всего на полуострове работали семь филиалов кооператива. При этом сотрудники не знали о преступных намерениях обвиняемой.