Тракторист погиб под гусеницами бульдозера в Докшицком районе

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Машинист бульдозера погиб в Докшицком районе в результате падения из кабины, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
Трагический инцидент произошел в понедельник, 1 апреля, после завершения рабочего дня.
«Машинист бульдозера перегонял технику на место стоянки. Во время движения мужчина выпал из кабины и попал под гусеничную ленту», — сказали в СК.
Там также уточнили, что 59-летний тракторист получил несовместимые с жизнью травмы. О случившемся сообщили его коллеги, которые стали очевидцами. На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы.
По факту Докшицким райотделом СК проводится проверка, в рамках которой будут выяснятся причины и условия, способствовавшие гибели рабочего.