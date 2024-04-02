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Тракторист погиб под гусеницами бульдозера в Докшицком районе

Мужчина перегонял технику на место стоянки и выпал из кабины прямо под гусеницы трактора.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Машинист бульдозера погиб в Докшицком районе в результате падения из кабины, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 1 апреля, после завершения рабочего дня.

«Машинист бульдозера перегонял технику на место стоянки. Во время движения мужчина выпал из кабины и попал под гусеничную ленту», — сказали в СК.

Там также уточнили, что 59-летний тракторист получил несовместимые с жизнью травмы. О случившемся сообщили его коллеги, которые стали очевидцами. На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы.

По факту Докшицким райотделом СК проводится проверка, в рамках которой будут выяснятся причины и условия, способствовавшие гибели рабочего.