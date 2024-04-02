На Урале руководство шахты, где погиб рабочий, отрицает факт обвала

Руководство шахты «Северопесчанская» в районе города Краснотурьинск Свердловской области отрицает факт обвала на объекте 1 апреля 2024 года.
— Никаких обвалов не было, — рассказывают на предприятии, добавляя, что в ближайшее время шахта продолжить работать в обычном режиме.
Сигнал о нештатной ситуации на верхней залеже горизонта 320 метров поступил на пульт диспетчера в 18:43. ЧП произошло из-за нарушения технологии взрывных работ.
В результате инцидента пострадали четыре человека, еще один специалист травм не получил и после медицинского осмотра был отпущен домой. На предприятии сразу после ЧП начались спасательные работы. Трех человек эвакуировали и доставили в больницу для оказания помощи.
— К огромному сожалению, один работник предприятия, это мужчина 1987 года рождения, погиб. Его тело спасатели подняли на поверхность. Руководство и коллектив шахты «Северопесчанская» выражают самые искренние соболезнования близким погибшего и не оставят их без всесторонней помощи, — рассказывают на предприятии.
Погибший мужчина устроился на шахту на позицию проходчика месяц назад, он проходил стажировку. По факту его гибели будет проведено расследование. На предприятии работает специальная комиссия, оказывающая содействие сотрудникам надзорных и правоохранительных органов. Работа на выработке, где произошло ЧП, приостановлена.
— Оперативно проведенное обследование показало, что никаких конструктивных нарушений и тем более обвалов и обрушений взрыв в шахте не произвел, — говорит руководство шахты.
В день трагедии сотрудники СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по факту обвала.
— По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», — рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.
2 апреля двоих пострадавших на шахте во время ЧП доставили при помощи Центра медицины катастроф в Екатеринбург.