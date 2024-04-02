Пожар на складе в Симферополе полностью ликвидирован

Возгорание произошло около пяти утра во вторник в одном из складских помещений на улице Широкая. Площадь возгорания составила 650 кв. м. Существовала угроза перехода огня на соседние торговые павильоны. Спасатели оперативно приступили к ликвидации ЧП, и около 7 утра пожар был локализован.