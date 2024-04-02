Пожар на складе в Симферополе полностью ликвидирован

Возгорание произошло около пяти утра во вторник в одном из складских помещений на улице Широкая. Площадь возгорания составила 650 кв. м. Существовала угроза перехода огня на соседние торговые павильоны. Спасатели оперативно приступили к ликвидации ЧП, и около 7 утра пожар был локализован.
«В Симферополе специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар в ангаре», — сказано в сообщении.
Крымская прокуратура взяла на контроль установление причин происшествия, ведется доследственная проверка.
К ликвидации были привлечены 43 специалиста и 14 единицы техники.
Накануне в центре Севастополе на набережной Корнилова произошло возгорание кафе. Пламя перекинулось на соседнее строение. В результате полностью выгорели два павильона. Прокуратуре Севастополя и МЧС поручили провести проверку соблюдений правил противопожарной безопасности.