У черного копателя из Нестерова нашли и изъяли боеприпасы

Полицейские выяснили, что мужчина занимался раскопками на территории Нестеровского района в местах сражений времён Великой Отечественной войны. Ранее его уже судили за незаконное хранение оружия. На копателя возбудили уголовное дело за незаконное хранение взрывчатых устройств.