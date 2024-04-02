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У черного копателя из Нестерова нашли и изъяли боеприпасы

Мужчина занимался раскопками в местах сражений времён Великой Отечественной войны.

Источник: УМВД по Калининградской области

Полицейские нашли боеприпасы в доме 61-летнего жителя пос. Черняхово Нестеровского района.

В сарае у мужчины обнаружили патроны, противотанковую гранату от подствольного гранатомёта, гранату Ф-1 и взрыватель для снаряда.

Согласно заключению экспертизы, обе найденные гранаты содержали взрывчатые вещества, а вот патроны оказались непригодны для стрельбы.

Полицейские выяснили, что мужчина занимался раскопками на территории Нестеровского района в местах сражений времён Великой Отечественной войны. Ранее его уже судили за незаконное хранение оружия. На копателя возбудили уголовное дело за незаконное хранение взрывчатых устройств.

МЧС