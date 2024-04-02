В Уфе спасатели нашли в воде обувь одного из пропавших подростков

Напомним, подростки вечером 30 марта ушли гулять в лес на улице Шафиева и не вернулись. С 30 марта школьников ищут волонтеры поисковых отрядов, правоохранители, сотрудники экстренных служб. 31 марта спасатели обнаружили на берегу оставленные подростками рюкзаки. По факту пропажи детей возбудили уголовное дело. К поискам подключили беспилотники.