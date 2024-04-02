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В Уфе спасатели нашли в воде обувь одного из пропавших подростков

В Уфе спасатели нашли сапог предположительно одного из пропавших подростков. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

В ходе обследования русла реки Белой с применением судна на воздушной подушке спасатели нашли сапог, предположительно одного из пропавших подростков.

Принято решение о проведении водолазных работ на данной территории, где обнаружена обувь.

Напомним, подростки вечером 30 марта ушли гулять в лес на улице Шафиева и не вернулись. С 30 марта школьников ищут волонтеры поисковых отрядов, правоохранители, сотрудники экстренных служб. 31 марта спасатели обнаружили на берегу оставленные подростками рюкзаки. По факту пропажи детей возбудили уголовное дело. К поискам подключили беспилотники.