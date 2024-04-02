Остался без присмотра взрослых: ребенок-аутист погиб на железной дороге в Новосибирской области

— Ребенок-инвалид с диагнозом: умственная отсталость и аутизм остался без присмотра взрослых и вышел на железную дорогу перед приближающимся поездом, — говорится в ежегодном докладе о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в НСО.