Остался без присмотра взрослых: ребенок-аутист погиб на железной дороге в Новосибирской области

В Новосибирской области на железной дороге погиб ребенок. Трагедия с 10-летним мальчиком произошла летом 2023 года. Уполномоченная по правам ребенка в НСО Надежда Болтенко рассказала подробности происшествия.
— Ребенок-инвалид с диагнозом: умственная отсталость и аутизм остался без присмотра взрослых и вышел на железную дорогу перед приближающимся поездом, — говорится в ежегодном докладе о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в НСО.
По данным Надежды Болтенко, главные причины трагедий с детьми на железной дороге — это грубое несоблюдение правил безопасности, а также беспечность взрослых, оставляющих детей без присмотра.