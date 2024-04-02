Против владельцев «Крокуса» подали заявление в СК

«Заявление на имя председателя СК Александра Ивановича Бастрыкина было подано только что — в 10:00 мск 2 апреля. Изначально я защищал интересы съемочной группы Ивана Поморина, впоследствии к ним присоединилась инициативная группа родственников погибших и пострадавших», — сказал он.
Документ подали от имени 11 потерпевших, среди них Иван Поморин, глава съемочной группы, которая должна была снимать концерт группы «Пикник» в «Крокусе», а также родственники погибших при теракте.
Согласно заявлению на имя Бастрыкина, копию которого защита представила РИА Новости, «Крокус» проектировали в 1998—1999 годы и открыли в 2009-м. Как утверждает Трунов, с тех пор существенно поменялись требования к безопасности. По словам юриста, теперь в нормах предполагаются «постоянные вложения существенных денег в новые системы лазерных датчиков, автоматику, системы пожаротушения, огнеупорные покрытия, отделку».
Но не факт, что владельцы «Крокуса» в должной мере занимались противопожарной защитой объекта, утверждает адвокат.
«Владельцы источника повышенной опасности, <…> не обеспечившие пожарную безопасность, несут прямую ответственность за причиненный вред и наступившие тяжкие последствия», — говорится в тексте заявления.
В частности, как утверждается в документе, «в течение нескольких секунд после начала пожара» в «Крокусе» загорелся занавес сцены, что, по мнению защиты, может свидетельствовать о нарушении противопожарных норм, так как занавес должен быть изготовлен из огнеустойчивого полотна с покрытием из специального состава.
«В течение нескольких секунд после начала пожара загорелись и поддерживали горение кресла зрительного зала, в то время как они (должны. — Прим. ред.) быть изготовлены из огнестойких материалов», — указано в заявлении.
Кроме того, в документе утверждается, что «противопожарная водяная завеса» и система дымоудаления «Крокуса», предполагающая открытие вентиляционных люков и окон после ЧП, «была в нерабочем состоянии».
Ссылаясь на показания свидетелей, Трунов добавил, что большинство эвакуационных выходов в момент теракта и эвакуации были закрыты, и привел некоторые другие обстоятельства, говорящие, по его мнению, о нарушении противопожарных норм.
«Как следует из показаний очевидцев, данных СМИ и социальных сетей, видеозаписей, а также из объяснений, полученных от моих доверителей, имеются основания полагать, что <…> были допущены грубые нарушения правил пожарной безопасности, которые находятся в непосредственной причинной связи с наступившими тяжкими последствиями», — резюмировал адвокат.
Как заявлял РИА Новости сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов, все системы безопасности в «Крокусе» работали, в том числе и оповещение, а во всех пожарных гидрантах было давление. Позднее в эфире РБК он же отметил, что огнезащитная система в «Крокусе» «сработала максимально», «есть помещения, вообще не поврежденные огнем», а без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.
Сам Бастрыкин сообщал на совещании с президентом Владимиром Путиным, что возможное нарушение требований пожарной безопасности станет одним из векторов расследования СК. Из показаний очевидцев, по словам главы ведомства, следует, что пожар начался после того, как террористы стали разливать и поджигать принесенный в бутылках бензин.