Против владельцев «Крокуса» подали заявление в СК

Как заявлял РИА Новости сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов, все системы безопасности в «Крокусе» работали, в том числе и оповещение, а во всех пожарных гидрантах было давление. Позднее в эфире РБК он же отметил, что огнезащитная система в «Крокусе» «сработала максимально», «есть помещения, вообще не поврежденные огнем», а без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.