Почти 20 тысяч фото и видео детского порно: В Молдове задержали четырех педофилов

Полиция Молдовы сообщила во вторник, 2 апреля, об обысках по нескольким адресам в Кишиневе и Криулянах по делу о распространении детской порнографии. Правоохранители уточнили, что во время обысков конфисковали более 17 тыс. фото и видеофайлов с детьми, участвующими в порнографических сценах.
В полиции рассказали, что инициировали расследование в начале этого года после того, как выявили нескольких случаев совращения несовершеннолетних в интернете. Полиция и прокуроры вышли на четырех подозреваемых в возрасте от 40 до 60 лет.