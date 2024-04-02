Гвозди, «кремлевские таблетки» и даже зубные щетки: самарские врачи показали, что глотают взрослые и лети

— Каждое лето к нам поступают пациенты с застрявшими в пищеводе кусками мяса, костями от рыбы или курицы. Один пациент приходит уже как к себе домой. У него очень тонкий пищевод, нужно хорошо пережевывать еду, но он этого не делает. Поэтому куски застревают в гортани, и нам приходится их доставать, — говорит медик.