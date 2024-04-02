Гвозди, «кремлевские таблетки» и даже зубные щетки: самарские врачи показали, что глотают взрослые и лети

Пуговицы, монеты, булавки, зубные щетки и гвозди. Что может быть общего между этими предметами? Ответ прост: все они были извлечены из недр человеческого тела. За 40 лет работы эндоскопического отделения областной клинической больницы им. Н. И. Пирогова у врачей собралась целая коллекция интересных находок. О том, как извлекают инородные предметы, журналисту «КП-Самара» рассказал заведующий отделением № 15, врач-эндоскопист Сергей Скупченко.
Инородные тела попадают в желудочно-кишечный тракт двумя способами — намеренно и случайно. Большим вопросом в том числе и для самих врачей остается следующий — зачем люди глотают гвозди, ложки, зажигалки и прочие не то что несъедобные, но и довольно внушительные по размерам штуки. У врачей-эндоскопистов найдется множество историй, с этим связанных. Курьезных и не очень.
По чистой случайности.
В желудочно-кишечный тракт и бронхи многие предметы попадают совершенно случайно. Например, пожилые могут нечаянно во время еды проглотить зубной протез. Также у Сергея Сергеевича был пациент с канцелярской кнопкой внутри.
— Мужчина что-то прикреплял на стене, в зубах держал кнопку, в какой-то момент пошатнулся на стуле, сделал вдох, кнопка улетела в трахеобронхиальное дерево и застряла. Мужчину мы спасли, — рассказывает хирург.
Иногда врачам приходится доставать части стоматологических инструментов. Плюс одна фобия к боязни стоматологов. Именно поэтому к кресле у зубного врача нужно дышать носом, а не ртом.
«Кремлевская таблетка».
Вытаскивают врачи и отголоски девяностых — так называемые «кремлевские таблетки», которые шарлатаны распространяли под видом лекарства от всех болезней. Их покупали обеспеченные граждане, желающие чудодейственным способом похудеть и излечиться.
«Таблетка» представляет собой металлическую капсулу крупного размера, похожую на батарейку. По задумке ее создателей, она должна была излучать электроды, которые омолаживают организм. На деле же это сомнительное изобретение образовывало пролежни в ЖКТ и провоцировало непроходимость кишечника.
— Эту «чудо-таблетку» мы извлекли из слепой кишки пациента с помощью эндоскопических инструментов. Хорошо, что не пришлось оперировать, — поделился Сергей Скупченко.
Чистить зубы опасно.
В коллекции самарских врачей есть и очень большие предметы. Например, зубные щетки. Удивительно, но и они были проглочены.
— Девушка чистила корень языка и так глубоко засунула щетку в рот, что запаниковала и проглотила ее, — рассказывает хирург.
Другой пациент намотал на карандаш вату и полез им в горло, чтобы смазать лекарством гланды. В итоге перестарался и «смазал» весь пищевод. Самодельное приспособление для лечения ангины тоже есть в коллекции.
Жуй, чтобы жить.
Совет врачей тщательно пережевывать пищу — отнюдь не занудство. Сейчас грядет сезон шашлыков, которого эндоскописты ждут с особым «трепетом».
— Каждое лето к нам поступают пациенты с застрявшими в пищеводе кусками мяса, костями от рыбы или курицы. Один пациент приходит уже как к себе домой. У него очень тонкий пищевод, нужно хорошо пережевывать еду, но он этого не делает. Поэтому куски застревают в гортани, и нам приходится их доставать, — говорит медик.
«Сосала пуговицу как конфету».
Дети и старики — особая боль эндоскопистов. Малыши тянут в рот все, что плохо лежит и красиво выглядит. Мелкие детали от конструкторов, батарейки, части игрушек, монетки, пуговицы, а также родительские украшения. В том числе и драгоценности.
Так, одна девочка поступила в отделение детской хирургии с пневмонией. Ее лечили месяц, а потом выяснилось, что в бронхах у нее скрепка, которая и дает воспаление. Девочка вдохнула ее, а родителям рассказать побоялась. Так и ходила с ней, пока не заболела.
Пожилые тоже как дети. В отделение как-то раз поступила бабушка, которая проглотила пуговицу. На вопрос, зачем она это сделала, пожилая женщина ответила, что в детстве, когда не было конфет, она макала в сахар пуговицы и сосала их. Решила вспомнить былое — обваляла пуговицу в сахаре и незаметно для себя проглотила.
«Крокодилы», «аллигаторы» и «крысиный зуб».
У врачей отделения эндоскопии большой опыт применения малоинвазивных эндоскопических методик, которые позволяют удалять мелкие и крупные инородные тела из ЖКТ без разрезов. То есть через естественные отверстия организма.
Современные эндоскопы — гибкие, прочные и тонкие. На конце — специальные щипцы, которыми врач делает захват. Врачи дают им свои названия — «крокодил», «аллигатор», «крысиный зуб». Процесс извлечения инородного тела транслируется на экране. Таким образом, нет необходимости делать разрез, а саму процедуру пациент переносит относительно легко.
— Но бывают случаи, когда без полостной операции не обойтись. Путем открытых операций вытаскиваем острые предметы, например, иглы, рыбные кости, булавки. Очень опасно глотать магнитики. Их с помощью эндоскопа не вытащить, так как они «склеивают» стенки органов, крепко держатся и провоцируют пролежни, — рассказывает доктор.
Это работа требует от врачей филигранного мастерства. Здесь огромное значение играет слаженность команды.
— Хирург не проведет операцию без помощи медсестер, которые являются «глазами» и главными помощниками доктора во время процедуры. Большая благодарность всем нашим врачам и медсестрам, — отметил Сергей Сергеевич.
Если вы проглотили инородный предмет, врачи советуют обратиться за помощью как можно раньше, чтобы избежать осложнений.