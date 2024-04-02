Число пострадавших при атаке дрона в «Алабуге» выросло до 12

До 12 увеличилось число пострадавших при атаке беспилотников в Елабужском районе Татарстана, все они — студенты «Алабуга Политеха», сообщили РБК в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). Ранее сообщалось о семи пострадавших.
Дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске утром 2 апреля. В ЕДДС сообщали о нарушении остекления в трех зданиях общежития политехнического колледжа в Елабуге. По данным портала Inkazan, жители были эвакуированы. Пресс-служба особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» уточнила, что в атаке принимали участие два беспилотника, «оснащенных оборудованием стран НАТО». По данным телеграм-канала Shot, одна из пострадавших — 16-летняя гражданка Руанды.
По словам мэра Нижнекамска Рамиля Муллина, дрон попытался атаковать нефтеперерабатывающий завод, но был обезврежен, в городе нет серьезных разрушений, а на предприятии не нарушен технологический процесс.
После атак дронов были введены дополнительные меры безопасности в международном аэропорту Казани. Там уточнили, что обслуживание пассажиров и самолетов ведется в полном объеме.
Следственный комитет пообещал расследовать факты атак беспилотниками Татарстана.