Число пострадавших при атаке дрона в «Алабуге» выросло до 12

Дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске утром 2 апреля. В ЕДДС сообщали о нарушении остекления в трех зданиях общежития политехнического колледжа в Елабуге. По данным портала Inkazan, жители были эвакуированы. Пресс-служба особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» уточнила, что в атаке принимали участие два беспилотника, «оснащенных оборудованием стран НАТО». По данным телеграм-канала Shot, одна из пострадавших — 16-летняя гражданка Руанды.