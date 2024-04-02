В Краснодарском крае за неделю погибли более ста дельфинов

«К концу марта количество выбросов китообразных в Краснодарском крае и Сириусе стремительно возросло. Горячая линия ежедневно просто разрывается от звонков. Только за одну последнюю неделю мы зафиксировали 101 случай гибели дельфинов, 31 марта нам сообщили о 26 погибших. Всего за прошедший месяц умерло 137 китообразных. Это серьезная цифра».