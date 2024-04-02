В Краснодарском крае за неделю погибли более ста дельфинов

«К концу марта количество выбросов китообразных в Краснодарском крае и Сириусе стремительно возросло. Горячая линия ежедневно просто разрывается от звонков. Только за одну последнюю неделю мы зафиксировали 101 случай гибели дельфинов, 31 марта нам сообщили о 26 погибших. Всего за прошедший месяц умерло 137 китообразных. Это серьезная цифра».
Белей пояснила, что на многих явные следы так называемого прилова — признаки пребывания в рыболовных сетях. «Глубокие вдавленные царапины на теле, стертые плавники и рострум, отсутствие плавников или хвоста, обширные раны (но не от других животных), вспоротый живот, привязанная верёвка с камнем», — перечислила собеседница.
Она отметила, что китообразные погибают, попав в сети, а рыбаки «пытаются избавиться от тел, скрыть сам факт наличия прилова». «Но такое количество уже никак не скроешь», — добавила Белей.
Наиболее опасны камбальные сети. «Необходимо искать для них альтернативу и в целом пересматривать правила рыболовства — иначе Чёрное море останется без дельфинов», — заявила эксперт.
Белей подчеркнула, что дельфины погибают и от сезонных явлений, когда у них обостряются различные заболевания, поэтому у млекопитающих по возможности отбирают пробы для исследования.