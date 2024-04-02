В Сырдарье молодой муж зарезал жену и тещу из-за бытового конфликта

Кроме того, оказалось, что у молодой жены, которая являлась гражданкой Таджикистана, истек срок пребывания в Узбекистане. Ее брат отправил девушке 2,3 миллиона сумов на выплату штрафа, однако муж потратил и эти деньги. Все это и послужило причиной конфликта, в который также вмешалась свекровь.