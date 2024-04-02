В Сырдарье молодой муж зарезал жену и тещу из-за бытового конфликта

Пресс-служба Гулистанского городского суда по уголовным делам рассказала подробности дела.
В день трагедии преступник украл 15 миллионов сумов из кассы магазина, в котором работал. Поздно ночью он вернулся домой в нетрезвом состоянии, между супругами возникла ссора из-за того, что мужчина не оплатил купленную в дом свадебную мебель, которую мебельщики забрали из-за неуплаты.
Кроме того, оказалось, что у молодой жены, которая являлась гражданкой Таджикистана, истек срок пребывания в Узбекистане. Ее брат отправил девушке 2,3 миллиона сумов на выплату штрафа, однако муж потратил и эти деньги. Все это и послужило причиной конфликта, в который также вмешалась свекровь.
Во время ссоры мужчина кухонным ножом нанес свекрови 6 ножевых ранений, а жене — 15, накрыл тела жертв, выбросил нож на улицу и скрылся с места происшествия, прихватив оставшиеся деньги..
Областной суд приговорил его к 24 годам лишения свободы по статье 97 УК (умышленное убийство двух или более лиц с особой жестокостью).
Напомним, что в конце марта жителя Термеза приговорили к 17 годам колонии за умышленное убийство.