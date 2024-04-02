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В Сырдарье молодой муж зарезал жену и тещу из-за бытового конфликта

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Пьяный житель Сырдарьи нанес множественные смертельные ножевые ранения жене и теще. Конфликт вспыхнул на бытовой почве, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Пресс-служба Гулистанского городского суда по уголовным делам рассказала подробности дела.

В день трагедии преступник украл 15 миллионов сумов из кассы магазина, в котором работал. Поздно ночью он вернулся домой в нетрезвом состоянии, между супругами возникла ссора из-за того, что мужчина не оплатил купленную в дом свадебную мебель, которую мебельщики забрали из-за неуплаты.

Кроме того, оказалось, что у молодой жены, которая являлась гражданкой Таджикистана, истек срок пребывания в Узбекистане. Ее брат отправил девушке 2,3 миллиона сумов на выплату штрафа, однако муж потратил и эти деньги. Все это и послужило причиной конфликта, в который также вмешалась свекровь.

Во время ссоры мужчина кухонным ножом нанес свекрови 6 ножевых ранений, а жене — 15, накрыл тела жертв, выбросил нож на улицу и скрылся с места происшествия, прихватив оставшиеся деньги..

Областной суд приговорил его к 24 годам лишения свободы по статье 97 УК (умышленное убийство двух или более лиц с особой жестокостью).

Напомним, что в конце марта жителя Термеза приговорили к 17 годам колонии за умышленное убийство.