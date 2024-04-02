В Пермском крае в жёстком ДТП погибли два водителя и 63-летняя пассажирка

Авария произошла утром 2 марта на дороге Голдыри — Орда — Октябрьский. По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара» столкнулся с «Ладой Гранта», которая двигалась ему навстречу. «В результате погибли оба водителя и 63-летняя пассажирка отечественного транспортного средства. В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП», — рассказали сайту perm.aif.ru в краевом ГИБДД.