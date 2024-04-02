После аварии на шахте глава «Русала» провел совещание в Североуральске

По данным службы прогнозирования и предотвращения горных ударов СУБРа, участок массива, на котором произошел горный удар, был относительно спокойным. На большой площади 150 м по простиранию и 120 м по падению с начала 2024 года было зафиксировано всего три сейсмических события. «Методами локального прогнозирования напряженность на участке выработки не выявлялась. Было безопасно по показаниям приборов. В начале смены участок был обследован бригадиром и горным мастером, которые также не увидели признаков опасности», — рассказали в пресс-службе «Русала».