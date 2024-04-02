После аварии на шахте глава «Русала» провел совещание в Североуральске

Напомним, ночью 25 марта на шахте «Кальинская» произошел горный удар, который привел к обрушению горных пород. В результате под завалами оказались два горнорабочих очистного забоя Алексей Амозов и Кирилл Лоскутов. В ходе поисково-спасательной операции из-под завала был освобожден Алексей Амозов, его направили в больницу. Кирилл Лоскутов погиб. СКР по факту аварии возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
«Прежде всего, хочу выразить глубочайшие соболезнования семьям и близким пострадавших горняков. Мы сделаем все возможное, чтобы им помочь», — отметил Евгений Никитин. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе «Русала», он встретился с семьей погибшего Кирилла Лоскутова. «Близкие получат от “Русала” компенсацию 5 млн руб. СУБР взял на себя все расходы, связанные с похоронами. Также семья получит страховую выплату от ФСС в размере 1 млн руб., документы СУБРом подготовлены и направлены в страховую компанию», — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, Евгений Никитин навестил в больнице Краснотурьинска Алексея Амосова. «Состояние здоровья стабильное. Алексей молодец, держится. Компания и дальше системно будет держать вопрос помощи в лечении на контроле, в постоянном взаимодействии с главным врачом больницы. На данный момент пациент всем обеспечен. Нужно время для восстановления. Затем будет полностью проведена реабилитация. Я встретился с супругой Алексея. Мы приняли все решения для комплексной поддержки семьи», — рассказал Евгений Никитин.
В ходе расследования члены комиссии во главе с гендиректором «Русала» осмотрели место происшествия — спустились на уровень 1 150 м шахты «Кальинская». «Я дал поручение провести всестороннюю проверку всех систем безопасности на объекте. Ни одна деталь не будет упущена», — отметил Евгений Никитин.
Как пояснили в пресс-службе «Русала», ключевой элемент системы безопасности СУБРа — служба прогнозирования и предотвращения горных ударов. «Она оснащена новейшей сейсмостанцией, с самым чувствительным оборудованием. Ведется научное сопровождение горных работ профильным Санкт-Петербургским институтом горной геомеханики и маркшейдерского дела», — отметили в компании. Членам комиссии показали совместный проект по созданию 3D модели шахт СУБРа — они позволяют моделировать горные работы с учетом опасных зон.
По данным службы прогнозирования и предотвращения горных ударов СУБРа, участок массива, на котором произошел горный удар, был относительно спокойным. На большой площади 150 м по простиранию и 120 м по падению с начала 2024 года было зафиксировано всего три сейсмических события. «Методами локального прогнозирования напряженность на участке выработки не выявлялась. Было безопасно по показаниям приборов. В начале смены участок был обследован бригадиром и горным мастером, которые также не увидели признаков опасности», — рассказали в пресс-службе «Русала».