Подросток в Волковыске за ночь повредил 11 автомобилей

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несовершеннолетний житель Волковыска ночью повредил 11 автомобилей, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.



Установлено, что 17-летний парень совместно со знакомым гулял по улице Жолудева в Волковыске. На одной из парковок из хулиганских побуждений несовершеннолетний стал срывать щетки задних стекол автомобилей. Второй юноша некоторые из них складывал себе в рюкзак, другие выбрасывал.



Пояснить правоохранителям мотивы своих действий подростки не смогли. Следователями в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».