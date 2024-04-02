Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток в Волковыске за ночь повредил 11 автомобилей

Установлено, что 17-летний парень совместно со знакомым гулял по улице Жолудева в Волковыске. На одной из парковок из хулиганских побуждений несовершеннолетний стал срывать щетки задних стекол автомобилей. Второй юноша некоторые из них складывал себе в рюкзак, другие выбрасывал.

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несовершеннолетний житель Волковыска ночью повредил 11 автомобилей, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Установлено, что 17-летний парень совместно со знакомым гулял по улице Жолудева в Волковыске. На одной из парковок из хулиганских побуждений несовершеннолетний стал срывать щетки задних стекол автомобилей. Второй юноша некоторые из них складывал себе в рюкзак, другие выбрасывал.

Пояснить правоохранителям мотивы своих действий подростки не смогли. Следователями в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».