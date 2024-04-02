Опрокинутая на Краснопутиловской скорая ехала на вызов к ребёнку

В ДТП на перекрестке Краснопутиловской улицы с улицей Маршала Говорова днем 2 апреля попала частная скорая медицинской компании «Приоритет». В компании «Фонтанке» рассказали, что медицинская бригада спешила на экстренный вызов к ребёнку, машина ехала со включенными спецсигналами. На перекрестке скорую не пропустил легковой автомобиль Ford, и от удара микроавтобус опрокинулся на бок.
В скорой никто не пострадал, добавили в компании. Пациентов в машине в этот момент не было. К ребёнку направили другую бригаду. Проверку по факту ДТП взяла на контроль прокуратура Кировского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке», водитель легкового автомобиля настаивает, что у скорой были включены только маячки, тогда как водитель медиков утверждает, что ехал и с включенными звуковыми сигналами. По словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Тараса, у скорой помощи «были включены все спецсигналы».