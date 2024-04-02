Опрокинутая на Краснопутиловской скорая ехала на вызов к ребёнку

Как стало известно «Фонтанке», водитель легкового автомобиля настаивает, что у скорой были включены только маячки, тогда как водитель медиков утверждает, что ехал и с включенными звуковыми сигналами. По словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Тараса, у скорой помощи «были включены все спецсигналы».