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Жительница Омской области обратилась в суд из-за гибели 13 семей пчёл

Из-за обработки полей у пчеловода погиби пчёлы, а также пришёл в негодность мёд.

Источник: Reuters

В ГУФССП России по Омской области рассказали о восстановлении прав и возмещении ущерба пчеловода.

В суд обратилась жительница Черлакского района, у которой своя пасека. Она рассказала, что из-за обработки ближайших полей пестицидами у неё умерли 13 семей пчёл, а также она потерпела убытки от пришедших в негодность 551 кг. неоткаченного мёда (разнотравье), 18 кг. перги, 13 ульев, 13 холстиков, 13 подушек, 336 рамок.

Пчеловод пояснила, что её не оповестили о предстоящих обработках соседних полей. Суд согласился с её доводами и обязала ответчика выплатить владелице пчёл 772 тысячи рублей.