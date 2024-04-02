Жительница Омской области обратилась в суд из-за гибели 13 семей пчёл

В суд обратилась жительница Черлакского района, у которой своя пасека. Она рассказала, что из-за обработки ближайших полей пестицидами у неё умерли 13 семей пчёл, а также она потерпела убытки от пришедших в негодность 551 кг. неоткаченного мёда (разнотравье), 18 кг. перги, 13 ульев, 13 холстиков, 13 подушек, 336 рамок.