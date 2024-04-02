«Предлагают перейти по ссылкам и заполнить форму с личными данными». Минтруда предупредило белорусов про мошенников, обещающих соцвыплаты

В Министерстве труда и социальной защиты предупредили белорусов про новый вид мошенничества, связанный с социальными выплатами. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
В Минтруда обратили внимание на то, что в интернете распространяется информация про очередную мошенническую схему. Говорится, что белорусам предлагают перейти по различным ссылкам, а также заполнить форму с личными данными. Кроме того, также предлагается заполнить форму с данными банковской карты.
«Мошенники обещают некую социальную выплату. Однако цель такой схемы — обманным путем получить доступ к вашим деньгам», — уточнили в ведомстве.
Также подчеркивается, что информирование про получение соцвыплат, а также об их пересчете не проводится путем рассылки смс-сообщений или же интернет-сообщений. Белорусам сказали ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам, а также не вводить свои личные данные. В Минтруда напомнили о том, что мошенники создают сайты-двойники реальных онлайн-ресурсов.