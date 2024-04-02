«Предлагают перейти по ссылкам и заполнить форму с личными данными». Минтруда предупредило белорусов про мошенников, обещающих соцвыплаты

Также подчеркивается, что информирование про получение соцвыплат, а также об их пересчете не проводится путем рассылки смс-сообщений или же интернет-сообщений. Белорусам сказали ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам, а также не вводить свои личные данные. В Минтруда напомнили о том, что мошенники создают сайты-двойники реальных онлайн-ресурсов.