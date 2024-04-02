ФСБ проверила 500 мигрантов в Первомайском районе Ростова

Силовики провели рейд на стройке и в заведениях общепита Первомайского района. В ходе рейда было проверено свыше 500 мигрантов.
В итоге сотрудники ФСБ обнаружили 119 нелегалов, 112 мигрантов получили повестки, так как ранее не стали на воинский учет самостоятельно.
Было составлено 123 протокола об административных правонарушениях. 46 мигрантов будут выдворены из России.
Кроме того, в полиции зарегистрированы три сообщения о совершенных преступлениях по статьям «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и «Организация незаконной миграции».