Обломки запущенной с Байконура ракеты нашли в Свердловской области

Ранее жителей северных территорий региона, а также Пермского края предупреждали о падении 31 марта ракеты-носителя «Союз-2−1б». Были введены меры предосторожности, в частности запрет на посещения участка, расположенного в 20 км севернее поселка Кытлым, на 17 км западнее поселка Сосновка, в 4−5 км к югу от границ заповедника «Денежкин камень», в 10−12 км северо-западнее поселка Каквинские Печи, в 2−3 км к северу от Конжаковского горного массива. Позже жители в соцсетях рассказали, что слышали грохот. Глава Карпинска Андрей Клопов сообщил, что звук от падения был слышен даже в Краснотурьинске.