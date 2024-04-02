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Обломки запущенной с Байконура ракеты нашли в Свердловской области

На севере Свердловской области, в районе Карпинска, обнаружили фрагменты ступеней ракеты-носителя «Союз-2.1б». Об этом сообщает группа «Карпинск Новости» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что в ближайшее время фрагменты будут эвакуированы и утилизированы.

Источник: администрация Карпинска

Ранее жителей северных территорий региона, а также Пермского края предупреждали о падении 31 марта ракеты-носителя «Союз-2−1б». Были введены меры предосторожности, в частности запрет на посещения участка, расположенного в 20 км севернее поселка Кытлым, на 17 км западнее поселка Сосновка, в 4−5 км к югу от границ заповедника «Денежкин камень», в 10−12 км северо-западнее поселка Каквинские Печи, в 2−3 км к северу от Конжаковского горного массива. Позже жители в соцсетях рассказали, что слышали грохот. Глава Карпинска Андрей Клопов сообщил, что звук от падения был слышен даже в Краснотурьинске.

Ракету-носитель «Союз-2.1б» с аппаратом дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» собрали на Байконуре 28 марта. Космический аппарат «Ресурс-П» предназначен для гиперспектральной высокодетальной съемки поверхности Земли для контроля окружающей среды, поиска природных ресурсов, работы по составлению и редактированию карт.

космос