Самолет «КрасАвиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Воздушное судно Ан-24 выполняло регулярный рейс из Красноярска. На борту находились 15 пассажиров, из них двое несовершеннолетние.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту случившегося проводится проверка.
В Красноярском крае самолет авиакомпании «КрасАвиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, инцидент произошел сегодня около 15:00 по местному времени в аэропорту Светлогорск.
Воздушное судно Ан-24 выполняло регулярный рейс из Красноярска. На борту находились 15 пассажиров, из них двое несовершеннолетние.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту случившегося проводится проверка.