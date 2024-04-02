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Самолет «КрасАвиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Красноярском крае самолет авиакомпании «КрасАвиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, инцидент произошел сегодня около 15:00 по местному времени в аэропорту Светлогорск.

Воздушное судно Ан-24 выполняло регулярный рейс из Красноярска. На борту находились 15 пассажиров, из них двое несовершеннолетние.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту случившегося проводится проверка.